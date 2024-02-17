Göker Gözütok, seçim ofisini Avşar Halayı ile açtı

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok, seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, "5 yılın sonunda Talaslının gönlüne ve evine girememişsem, hizmeti getirememişsem bana yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok’un Mevlana Mahallesi’nde bulunan seçim ofisi açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Biz 40 gündür sahadayız. Arkadaşlarımızla birlikte sahadan hiç ayrı kalmadık. Vatandaşlarımızdan hiç uzak durmadık. Kayseri’de olan her şey Türkiye’de de oluyor. Türkiye gerçekleri Kayseri’ye de yansıyor. İktidar sahipleri 30 yıldır seçimden seçime sizleri hatırlıyor. Seçimden önce sizlerin desteklemediği kişileri, "nasıl olsa ceketimizi koysak kazanırız" anlayışıyla sizlere dayatıyorlar. Biz böyle yapmadık, halkımıza sorduk ve bu insanları istediklerini gördük. Yapılan bütün araştırmaların sonucunda sizlere birbirinden kıymetli, bu makamlara ihtiyacı olmayan, bu makamlara geldikten sonra belli bir azınlığın belediye başkanı olmayacak, fakirin ve fukaranın, herkesin belediye başkanı olacak arkadaşlarımızla karşınıza çıktık" dedi.

Göker Gözütok: "5 yılın sonunda Talaslının gönlüne ve evine girememişsem, hizmeti getirememişsem bana yazıklar olsun"

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok da, "Burada organik bir kalabalık görüyorum. Coşkulu bir kalabalık görüyorum. Sarız’dan İncesu’ya, İncesu’dan Sarız’a taşımacılık görmüyorum. Biz doğalız, yapmacık değiliz, taşımacı değiliz. İnşallah coşkunuzla burada kazanacağımızı da görüyoruz. Onlar da görüyorlar. Aslında bu afişlerin gelişmiş ülkelerde hiç olmaması lazım. Ben kendi afişlerim içinde sizlerden özür diliyorum ama bizim tanınmamız lazım. Talas Belediye başkan adayı olduğumuz nereden bilinecek. Hatta iş başkanlığımıza "bunları asmayalım, israf. Fakire fukaraya dağıtalım" dedim ama "olmaz, çalışmıyorlar derler, tanınmanız lazım" dediler. Bunun üzerine bunları yaptık ama ben bunlara karşıyım. Biz göreve geleceğimizi görüyoruz ama ikinci dönemimizde ben kendi adıma bir tek afiş çalışması yapmayacağımın sözünü veriyorum. Ben 5 yılın sonunda Talaslının gönlüne ve evine girememişsem, hizmeti getirememişsem bana yazıklar olsun. Afişle kendimi afişe etmeme gerek yok. Talas’ta gökyüzünü görmek için kafanızı ne kadar kaldırmanız gerekiyor. Şehircilik bu değil, bizim çocukluğumuzdaki yeşil Talas bu değil. Biz inşallah Talas’ı yaşanabilir, nefes alınabilir, insan fıtratına uygun, tüm parasını kendi için harcayan şeffaf belediyecilik ile tanıştıracağız. Bu iş bizim işimiz. Biz işimize vakıfız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesildi.