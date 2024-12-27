Göktim Akademi ile gençlerin hayalleri gerçek oluyor

Göktim Akademi Başlıyor

Ortaöğretim hazırlık 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği bu atölyeler, gençlere bilim ve teknoloji alanında eşsiz fırsatlar sunmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü bu proje, gençlerin eğitimine katkı sağlamak ve onları geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Gençlerin Yetenekleri Gelişecek

Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri alanlarında düzenlenecek atölyeler, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıracak ve yeteneklerini geliştirecek. Kızılay Kayseri İl Merkezi’nde düzenlenecek bu atölyelerde, gençler hem teorik hem de pratik eğitimlerle geleceğin dünyasına hazırlanacaklar.

Siz de Katılın

Göktim Akademi ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Kızılay Kayseri İl Merkezi’ne başvurabilirler. Geleceğin bilim insanları ve teknoloji uzmanları olmak isteyen gençler için bu fırsatı kaçırmayın!

Kızılay Kayseri İl Merkezi, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için son hazırlıklarını tamamlıyor. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan tüm gençler, bu fırsatı değerlendirebilirler.