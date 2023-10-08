Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı olan Gömeç Mahallesi'ndeki Sivas Karayolu'nda seyir halindeki dört araç çarpıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- 08.10.2023 21:09
- Güncelleme: 08.10.2023 21:09
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi’nin Sivas Karayolu’nda seyir halindeki araç sürücülerinden birisinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle dört araç çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken araçlar da emniyet şeridine çekildi. Çarpışan araçların orta derecede hasar aldığı kazada hafif yaralıların olduğu bildirildi.
1ha
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