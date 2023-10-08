Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı olan Gömeç Mahallesi'ndeki Sivas Karayolu'nda seyir halindeki dört araç çarpıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 08.10.2023 21:09
  • Güncelleme: 08.10.2023 21:09
Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi’nin Sivas Karayolu’nda seyir halindeki araç sürücülerinden birisinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle dört araç çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken araçlar da emniyet şeridine çekildi. Çarpışan araçların orta derecede hasar aldığı kazada hafif yaralıların olduğu bildirildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KW PARS Kayseri Bölge Müdürlüğü'nce 'Yaza Veda' Etkinliği düzenlendi

KW PARS Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce ‘Yaza Veda’ Etkinliği düzenlendi

AGD'den Filistin için Fetih Duası

AGD'den Filistin için Fetih Duası

Kayseri'den İsrail'e tepki, Filistin'e dua

Kayseri'den İsrail'e tepki, Filistin'e dua

Seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar görüntü çekmek için birbiriyle yarıştı

Seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar görüntü çekmek için birbiriyle yarıştı

Emekliler seyyanen zam istiyor

Emekliler seyyanen zam istiyor

Kültepe tarihini bin yıl daha geriye götürecek keşif

Kültepe tarihini bin yıl daha geriye götürecek keşif

Çok Okunanlar
1
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

4
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

5
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

6
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi

Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu’nda zincirleme kaza meydana geldi

Sungur ailesinin mutlu günü

Sungur ailesinin mutlu günü

DAHA FAZLA
Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Talasgücü'nün deplasman fobisi devam ediyor

Talasgücü’nün deplasman fobisi devam ediyor

Celtic tribünlerinden Filistin'e destek

Celtic tribünlerinden Filistin'e destek

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, 'Bir parti eleştirilecekse önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir'

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, ”Bir parti eleştirilecekse önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir“