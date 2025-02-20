Gönül ilişkisi olan öğretmeni silahla yaralayan kadın tahliye edildi

Olay 5 şubat 2024 saat 12.30’da Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda meydana geldi. Olayda öğretmen K.Ç.K. ile Ş.A. adındaki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Ş.A. yanında getirdiği tabancayla ateş aldı. K.Ç.K. kafasını sıyıran mermi nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ş.A.’yı olayda kullandığı silahla yakalarken öğretmen K.Ç.K. ambulansla Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Ş.A. gözaltına alınırken polis olay ilgili soruşturma başlattı.

Tutuklu sanık Ş.A.’nin yargılandığı davaya devam edildi. Müşteki ikinci mahkemeye de gelmedi. Bugün ki duruşmaya tutuklu sanık Ş.A. 1.5 yaşındaki kızı ve taraf avukatları katıldı.

Sanıktan şikayetçi olmadığı belirtilen mağdur bu duruşmaya da katılmadı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ş.A.’yı, K.Ç.K’ye 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.