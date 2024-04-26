Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş, Kocasinan'a 15 maddelik talep ve temennilerini sundu

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Platformu başkanı Ahmet Taş’ın başkanlığındaki gönüllü kuruluşlar heyeti başkan Çolakbayraktar’ı tebrik etti, yeni dönemde görevinde başarılar diledi. Gönüllü kuruluşlar Başkanı Taş başkan Çolakbayraktar’ı yeni dönemdeki hizmetleri sırasındaki beklentileri, ilçe ile ilgili 15 maddelik talep ve temenni dilekçesi sundu.

Kocasinan belediye başkanı Çolakbayraktar ziyaret tebrik ve temenniler için gönüllü kuruluşlar heyetine teşekkür etti. Sunulan talepleri dikkate alacaklarını, sivil toplumla istişare içinde çalışma yürütmeden memnun olacaklarını bildirdi . Yapılan ziyaretten dolayı memnun kaldığını bildirdi

