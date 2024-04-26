Tomarzalı öğrenci öykü yarışmasında birinci oldu

Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Kahraman; ’Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ isimli öykü yarışmasında Kayseri il birincisi oldu.

Kayseri’de düzenlenen ’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ isimli öykü yarışmasında üstün başarı sergileyen Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esra Kahraman, rakiplerini geçerek il birincisi oldu. Öğrencisini tebrik eden okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada; “Unutulmayacak başarılar beklenmedik zamanlarda gerçekleşir. Unutulmayacak başarısını söz ve kalemi ile taçlandıran Esra Kahraman ve öğrencimizden desteğini esirgemeyen değerli Türkçe öğretmenimiz Hüseyin Doğan’ın hikayesi kaleme alınmıştır. Öğrencimizin Türkiye birinciliği için de mücadelesi devam etmektedir. Hayatının her alanında sözlerinin başarısının anahtarı olması dileğiyle kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.