Gönüllü Kuruluşlar İlim Hikmet Vakfı'nda bir araya geldi

Etkinliğe 50'den fazla sivil toplum kuruluşu katıldı. Toplantının açılışında, Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, Gazze ve Lübnan'da süregelen İsrail soykırımı, artan kadın cinayetleri, bireysel silahlanma sonucu tırmanan cinayetler, çocuklara yönelik istismar ve tecavüz vakaları gibi çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca asgari ücret çalışmaları ve sivil toplum kurumlarının mevzuat eğitimi konularına değindi.

İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya, vakfın kuruluşu, hizmetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda, kurumların duyuruları ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Misafir olarak katılan 28 Şubat Platformu Başkanı Şerife Kaya, 28 Şubat döneminde yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler hakkında bilgi vererek, bu mağduriyetlerin çözümü için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kaya, siyasetten bürokrasiye, adalet kurumlarından sivil toplum alanına kadar çeşitli düzeylerde mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantının sonunda, Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, İlim Hikmet Vakfı'na ev sahipliği için, katılımcı kurum temsilcilerine ve bilgilerini paylaşan Şerife Kaya’ya teşekkür etti.