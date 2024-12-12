Yeni Suriye'nin Kuruluşunda Kayseri'nin büyük katkısı olacak

Yalçın, yeni Suriye’nin oluşum sürecinde Kayseri’den yapılacak ihracatın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Artık yanı başımızda yeni bir devlet, yeni bir yönetim var ve bu durum ihracat anlamında bize büyük fırsatlar sunacak. Mobilya, çelik kapı, elektrikli ev aletleri ve tekstil üretiminde Kayseri, Suriye’ye önemli ihracatlar gerçekleştirecek. Kayseri hem mobilyanın hem de çelik kapının başkenti olarak bu ülkenin büyümesine, gelişmesine ve şehir yapısının oturmasına büyük katkılar sağlayacak."

Yalçın, Türkiye ve Kayseri olarak Suriye’ye hiç durmadan ürün ihraç etmeye devam edeceklerini vurguladı. Kayseri’nin sanayi gücüyle Suriye’nin yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynayacağını belirten Yalçın, "Bu süreçte mobilya ve çelik kapı başta olmak üzere çeşitli ürünlerimizle Suriye’ye destek olacağız ve oradaki insanların yaşam alanlarının yeniden kurulmasına katkı sağlayacağız" dedi.