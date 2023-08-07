Gönüllü Kuruluşlar İYC'de Buluştu

Çok sayıda üye kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Başkan Ahmet Taş ev sahipliği için İlim yayma Cemiyeti Kayseri Şube Müdürü Atabey Çelik ve Şube Başkanı Oğuz Memiş’e teşekkür etti.

Ev sahipliği yapan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri şube müdürü Atabey Çelik, katılımcı üyelerin Başkan ve temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Cemiyetin Çalışmaları ve Yaz kursları hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Çelik Cemiyetin 850 kapasiteli Yurt hizmetinde bulunduğunu, bunlardan 400 erkek ve 450 kız öğrenciye hizmet verdiklerini dile getirdi. Cemiyetin Kamu Yararına çalışan dernekler statüsünde olduğunu, 6 Şubatta Yaşanan Deprem felaketinden sonra yurt hizmetlerini ilimize gelen depremzedelere yönelik çalışmalar yaptığını, 5 ay boyunca 10 bin Depremzedeyi ağırladıklarını bildirdi. Ayrıca Cemiyetin yaz kursları etkinlikleri kapsamında 4- 6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursu açtıklarını, bu kursları 2016 yılından beri kesintisiz olarak devam ettirdiklerini söyledi. Bu yıl kurslara 420 öğrencinin katılım sağladığını Öğleye kadar Kur’an eğitimi öğleden sonra Yüzme, Binicilik ,Tenis, Halı Tekvando, jimnastik ve halı saha gibi etkinliklerin olduğunu bildirerek katılımcılara teşekkür etti.



Ağustos ayının toplantısında

-Hayat pahalılığı ve ücret artışları, devletin yayınladığı Tasarruf genelgesi, Kamu Kurumları Belediyeler ve Sivil toplum kurumlarının sorumlulukları

-Yaz sıcakları, kuruyan gölet ve barajlar, Su Tasarrufu

-Ülkemizde bulunan Sığnmacıların durumları

- Son yıllarda baş gösteren Ahlaki çöküntü ve Aileyi korma Platformu çalışmaları, Şehrimizi ve Ülkemizi ilgilendiren diğer konular gündeme gelerek istişarelerde bulunuldu

Programın son bölümünde Jeoloji Mühendisi ve Kayseri küçük millet meclisi il temsilcisi Adnan Evsen”Küresel ısınmanın su kaynaklarına etkileri ve alınması gereken önlemler “ konu başlıklı yapılan araştırmaların özetlenmiş şelkli ile katılımcılara görsel sunum yaptı. Konu ile ilgili Soruları cevaplandırdı. Evsen yaptığı bu sunumda Küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın su kaynakları üzerine etkilerinin irdelendiği bu çalışmada alınması gereken önlemler ve araştırmaların özetlendiğini bildirerek, Bugünkü ve gelecek nesillerin varlıklarını sürdürebilmeleri için iklimin korunmasının ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulması gerekliliğini ortaya konmuştur dedi.

Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş, İlim yayma Cemiyetine ev sahipliği için, çok değerli sunumunda dolayı Adnan Evsen’e Gönüllü Kuruluşların Üye ve başkanlarına katılmlarından dolayı teşekkür ettiğini bidirdi.

Toplantı Diyanetsen Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Uyar’ın Kur’an tilaveti ve Diyanetsen Başkan Yardımcısı Mikail Yıldız’ın duası ile proğram son buldu.



