Sıcaklar Kayseriliyi kaşif yaptı

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Kayseri'de vatandaşlar serinlemek için kendilerini ağaç altlarına ve gölge yerlere attı. Bazı vatandaşlar da klima yetersiz kalınca serinlemek için kendi çözümlerini buldu. Kayserili esnaf Yaşar Keven, delikler açtığı kovanın içine buz koyarak vantilatör yardımıyla dükkanına serin hava gelmesini sağladı.

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  • 07.08.2023 16:09
  • Güncelleme: 07.08.2023 16:55
Sıcaklar Kayseriliyi kaşif yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Kayseri’de vatandaşlar serinlemek için kendilerini ağaç altlarına ve gölge yerlere attı. Bazı vatandaşlar da klima yetersiz kalınca serinlemek için kendi çözümlerini buldu. Kayserili esnaf Yaşar Keven, delikler açtığı kovanın içine buz koyarak vantilatör yardımıyla dükkanına serin hava gelmesini sağladı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Kayseri’de termometreler 42’yi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaç altlarında ve buldukları gölge yerlerde serinlemeye çalıştı. Esnaf Yaşar Keven ise; işyerindeki klima yetersiz kalınca serinlemek için başka bir çözüm buldu. Büyükçe bir kovaya delikler açan Keven, içerisini buzla doldurdu. Vantilatör yardımıyla işyerine serin hava gelmesini sağlayan Keven; "Aşırı bir sıcak var. Hiç böyle bir sıcak görmedim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, sıcaktan bunaldık. Klima da fayda etmiyor. Bir klima keşf ettik" dedi.

Bir başka Kayserili Mehmet Demirdoğan ise; "44 yaşındayım, bu sene ilk defa 42 dereceyi yaşıyoruz. Dükkanda klima çalıştırıyoruz, o bile yetersiz geliyor" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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