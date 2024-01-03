Gönüllü Kuruluşlardan ''Alçak-Aşağılık ve Şerefsiz''e suç duyurusu

Fatih Altaylı'nın Şehidler için düzenlenen mitinge katılanlar için 'aşağılık- alçak şerefsizler' diyerek hakaret ve iftiraları hakkında suç duyurusunda bulunmak için Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri 4 Ocak Perşembe günü Kayseri Cumhuriyet Savcılığı önünde basın açıklaması yapacaklar.

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  • 03.01.2024 20:11
  • Güncelleme: 03.01.2024 20:26
Gönüllü Kuruluşlardan ''Alçak-Aşağılık ve Şerefsiz''e suç duyurusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri; geçtiğimiz Cumartesi günü başta şehitlerimiz ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye, kendilerine “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret ederek iftira atan Fatih Altaylı hakkında, 4 Ocak Perşembe günü saat 11.15’de suç duyurusunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesinde bir araya gelecekler.

Kayseri Adliyesi önünde toplanacak Gönüllü Kültür Teşekkülü mensupları, basın açıklamasından sonra Cumhuriyet Savcılığına Fatih Altaylı ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklar.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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