Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

Kayseri’de iddiaya göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hekimin görev değişikliği sebebiyle merkezde bulunan eşyaları kendisinin aldığını söyleyerek kamyona yükleyip götürmesi vatandaşlar tarafından tepki topladı. Hekim, iddiaya göre aile sağlığı merkezinde bulunan masa ve sandalye gibi eşyaları kamyonete yükleyerek götürdü. Vatandaşlar ise merkezin içerisinin boş olması sebebiyle mağdur olduklarını dile getirdi.