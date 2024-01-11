Görme engelli vatandaşların teknolojiye hâkim olması adına sertifikalı bilgisayar kursu veriliyor

Görme engelli vatandaşların büro yönetimi, ofis işlerinde aktif rol oynamaları amacıyla bilgisayar kursu düzenleniyor. Kursun başarıyla tamamlanması halinde katılımcılar, 340 saatlik MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmakla birlikte E-KPSS'de ön plana çıkıyor.

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  • 11.01.2024 19:01
  • Güncelleme: 11.01.2024 19:01
Görme engelli vatandaşların teknolojiye hâkim olması adına sertifikalı bilgisayar kursu veriliyor

Görme engelli vatandaşların büro yönetimi, ofis işlerinde aktif rol oynamaları ve bilgisayar kullanımı konusunda temel düzeyin üzerine çıkmaları amacıyla bilgisayar kursu düzenleniyor. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından sağlanan kurs, tamamlanması halinde bireylere 340 saatlik MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmalarını sağlıyor. Kazanılan sertifika, görme engelli vatandaşların E-KPSS’de ön plana da çıkmasına imkân tanıyor.
Bu kursun, görme engelli vatandaşların birçok zorluğun üstesinden geldiğinin kanıtı olduğunu vurgulayan Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, “Görme engelli arkadaşlarımız bilgisayar başına geçtiği zaman, hiçbir problem yaşamadan normal insanlar gibi işlerini bitirebiliyorsa, faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorsa bu bizim için büyük bir başarıdır” dedi.
Görme engelli vatandaşların bilgisayar kullanımı hususunda aktif olmaları bazında bu kursun çok iyi imkânlar sunduğunu söyleyen Kurs Eğitmeni Nazlı Temir; eğitimin 10 modülden oluştuğunu belirterek, “Kursta 5’inci modüle gelmiş bulunmaktayız, şu anda Microsoft Word temel kullanım eğitimini veriyoruz. Bu kursta aynı zamanda temel seviye Excel kullanımı, arşivleme ve temel bilgisayar donanım işlevlerini de öğretiyoruz. Gündelik hayatta bu hususların bilinmesi gerekmekte, bu kursta bir büro personeli olunması için alınması gereken eğitimler yer alıyor” şeklinde konuştu.
Eğitmen Temir, eğitimin ilk aşamasında hızlı klavye kullanımına dair eğitim verdiklerini ve bunun nedeninin ‘klavyeye hakim olan bilgisayara da hakim olur’ olduğunu ifade etti. Kurs katılımcılarının şu ana gelindiğinde 10 parmak kullanımıyla klavye kullanabildiğini ve eğitim sonunda birçok güzel kazanımlar elde edeceklerinin altını çizdi.

1ha

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