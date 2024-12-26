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Görme engelli yüzücü Cemre Ateş, baraj yarışlarına hazırlanıyor

Kayseri Spor A.Ş.'nin görme engelli yüzücüsü Cemre Ateş, antrenörü Nermin Özdamar nezaretinde Gaziantep'te yapılacak olan yarışlara hazırlanıyor.

Görme engelli yüzücü Cemre Ateş, baraj yarışlarına hazırlanıyor

Yüzme sporu ile on sene önce tanışan ve uluslar arası yarışlarda mücadele eden 60’ın üzerinde de Türkiye Şampiyonluğu bulunan Cemre Ateş, Gaziantep’te yapılan yarışlara hazırlanıyor. Genç sporcu, antrenörü Nermin Özdamar eşliğinde haftanın beş günü antrenman yapıyor. Bir buçuk - iki saat süren antrenmanlarla milli takım baraj yarışlarına hazırlanan sporcu son idmanlarını yapıyor. Gideceği yarışlar hakkında açıklama yapan görme engelli yüzücü Cemre Ateş, “ Ben 16 yaşındayım, 10 senedir yüzüyorum. Geçen senelerde iki Avrupa derecesi ve 60’a yakın Türkiye Şampiyonluklarım var. Şimdi ise Gaziantep’te yapılacak olan baraj yarışlarında başarılı olarak uluslararası yarışlarda mücadele etmek için çalışacağım” diye konuştu. 
 

ANTRENÖR NERMİN ÖZDAMAR: HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM BARAJLARI
Spor A.Ş. Yüzme Antrenörü Nermin Özdamar, “Sporcumuz Cemre Ateş ile Gaziantep ile yapılacak olan yarışlara hazırlanıyoruz. Hedefimiz milli takım baraj yarışları. Baraj yarışlarını geçtikten sonra hedefimiz her zaman en ilerisi. Uluslararası yarışları hedefliyoruz” dedi.
Genç sporcu ile antrenörü Cumartesi günü yarışlar için Gaziantep’e gidecek.

Haber Merkezi

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