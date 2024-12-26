Sağlığı tehdit eden gıdalara yenileri eklendi: 2 Markada domuz eti tesbit edildi

Son yapılan testler, gıda ürünlerinde ciddi ihlalleri ortaya çıkardı. İşte bazı örnekler:

Sucukta Kanatlı Et ve Sakatat: Sucuğun içeriğinde kanatlı et ve sakatat tespit edildi.

Zeytinyağında Tohum Yağı: Doğal zeytinyağlarına tohum yağı karıştırılmış.

Çiftlik Yoğurdunda Bitkisel Yağ: Yoğurtların içeriğinde bitkisel yağ bulundu.

Manda Kaymakta İnek Sütü: Manda kaymaklarında inek sütü tespit edildi.

Kaşar Peynirde Nişasta: Kaşar peynirde nişasta kullanıldığı belirlendi.

Bakanlık, bu ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaştı. İşte taklit ve tağşiş yapılan bazı ürünler:

Hasibe Bakar-Kasap Hikmet kıymasında sakatat (taşlık)

B.R.K. Ayvalı natural taş baskı sızma zeytinyağında tohum yağı

Arifoğlu kekikte yabancı madde

Silivri Aksoy çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ

Zirveden piliç kuvez sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et

Görgüneroğlu sucukta sakatat (baş eti)

Küp Tepe naturel sızma zeytinyağında pirina yağı

Zeytinada ve Gemlik natürel sızma zeytinyağında tohum yağları

Beyaz Altın kaymakta düşük yağ oranı

Yöresel Natur Karahisar manda kaymakta inek sütü

Bahardan kaşar peynirinde bitkisel yağ

Uğur Erceylan piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et ve nişasta

Tek Tırnaklı Ete Rastlandı

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde ise Adem Tozman'a ait parça kırmızı etinde tek tırnaklı et bulundu. Ayrıca, Balıkesir Havran'da Önder Sütüven sucuklarında ve Muğla Fethiye'deki bir Çin restoranında domuz etine rastlandı.

Bu güncellemeler, tüketicileri bilinçlendirme ve sağlığı tehdit eden gıdaların önüne geçme amacı taşıyor. Bakanlık, bu tür ihlallerin sıkı takibinde olacaklarını belirtti.