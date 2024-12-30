Görme engelli yüzücü Cemre Ateş, Gaziantep'ten 7 altın madalyayla döndü
Görme engelli yüzücü Cemre Ateş, Gaziantep'te yapılan Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım müsabakalarında yarıştığı 7 kategoride de altın madalya kazandı.
Kayseri Spor A.Ş.’nin görme engelli yüzücüsü 16 yaşındaki Cemre Ateş, antrenörü Nermin Özdamar yönetiminde Gaziantep’te yapılan Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım yarışlarına katıldı. Genç sporcu Cemre, katıldığı 50 metre serbest, 100 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 100 metre kelebek, 200 metre ferdi karışık ve 100 metre kurbağalama stillerinde Türkiye Şampiyonu olarak 7 altın madalya kazandı. Cemre Ateş buradaki dereceleri ile Milli takım baraj final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.