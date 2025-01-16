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  • Görünmez kaza bir can aldı: Traktörün tekeri çukura batınca tüfek patladı

Görünmez kaza bir can aldı: Traktörün tekeri çukura batınca tüfek patladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 41 yaşındaki Halil Şahin ormanlık alana traktör ile ağaç fidanı dikmeye gittiği sırada tekeri çukura battı. Şahin bu sırada yanında bulunan tüfeğin patlamasıyla vurularak hayatını kaybetti.

Görünmez kaza bir can aldı: Traktörün tekeri çukura batınca tüfek patladı

Olay, Tomarza ilçesine bağlı Tahtakemer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alana traktör ile ağaç fidanı dikmeye giden Halil Şahin (41), traktör tekerinin çukura düşmesiyle yanında bulunan tüfek patladı. Şahin, bu esnada vurularak hayatını kaybetti. 
Öte yandan kendisinden bir müddet haber alamayan yakınları Şahin’i traktörün üzerinde görerek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Şahin’in hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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