Kayseri'de FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına çalışma başlatıldı. Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ve F.T.’nin adreslerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Hükümlü 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş. ve F.T. cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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