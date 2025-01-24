Güllüce Mahallesi'nde evde çıkan yangının hasarı için destek verilecek

Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrasında Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy ve İnşaat Mühendisi Kübra Özsolak, yangından etkilenen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın sonrası hasar gören hanelerin zararının giderilmesi yönünde destek olunacağını belirten Başkan Metin, "Oluşan hasarı ve ailemizin yaşayabileceği mağduriyeti gidermek için en hızlı şekilde çalışmalara başlayacağız. Yangından etkilenen kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.