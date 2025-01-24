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Turkovac mucidi Prof. Özdarendeli, Mihrimah Buluşmaları'nda konuşacak

Turkovac Mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, İlim Yayma Cemiyeti Mihrimah Buluşmalarında konuşacak.

Turkovac mucidi Prof. Özdarendeli, Mihrimah Buluşmaları'nda konuşacak

Mihrimah Kahve'de ‘nitelikli konular, nitelikli buluşmalar’ın gerçekleştirildiği Mihrimah Buluşmaları'na 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da Turkovac aşısı mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli konuk olacak.

Özdarendeli, ‘Geleceğin bilim insanlarına ilham: Turkovac’ın Gelişim Süreci' hakkında bilgiler verecek.

Sınırlı sayıda kontenjanın katılabileceği seminere katılmak isteyenler https://l24.im/3leom adresinden kayıt yaptırabilirler.

Turkovac mucidi Prof. Özarendeli, Mihrimah Buluşmaları'nda konuşacak

Haber Merkezi

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