Turkovac mucidi Prof. Özdarendeli, Mihrimah Buluşmaları'nda konuşacak
Turkovac Mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, İlim Yayma Cemiyeti Mihrimah Buluşmalarında konuşacak.
Mihrimah Kahve'de ‘nitelikli konular, nitelikli buluşmalar’ın gerçekleştirildiği Mihrimah Buluşmaları'na 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da Turkovac aşısı mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli konuk olacak.
Özdarendeli, ‘Geleceğin bilim insanlarına ilham: Turkovac’ın Gelişim Süreci' hakkında bilgiler verecek.
Sınırlı sayıda kontenjanın katılabileceği seminere katılmak isteyenler https://l24.im/3leom adresinden kayıt yaptırabilirler.