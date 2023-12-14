Gün pastaları satışta

Kayseri'de kurulan Hacılar Erciyes Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi'nde üretilen ürünler, hem kafe olarak salonda hem de verilen siparişlerle vatandaşlarla buluşuyor. 9 kadının çalıştığı kooperatifin hedefi ise tüm market ve mağazalardaki raflarda ürünlerinin bulunması.

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  • 14.12.2023 13:20
  • Güncelleme: 14.12.2023 15:58
Gün pastaları satışta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kurulan Hacılar Erciyes Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi’nde üretilen ürünler, hem kafe olarak salonda hem de verilen siparişlerle vatandaşlarla buluşuyor. 9 kadının çalıştığı kooperatifin hedefi ise tüm market ve mağazalardaki raflarda ürünlerinin bulunması.

Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Hacılar ilçesinde kurulan Hacılar Erciyes adın Girişimi ve üretimi Kooperatifi’ndeki kadınlar; reçelden erişteye, makarnadan mantıya kadar el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Hacılar Erciyes Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatif Başkanı Hülya Keskinkılıç, 9 kadınla hem kafede hizmet ettiklerini hem de ürettiklerini kaydederek; "Bizler sağlıklı gıdalar, çocuklarımızdan tutuna da 80 yaşındaki annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin de ürünlerimizi sağlıkla, güvenle tüketebileceği ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı gıda çatısı altında ürünler üretmeye çalışıyoruz. Şuan 9 kişiyiz. Üretimde olan ablalarımız var, kafe bölümünde olan ablalarımız var. Reçel, erişte, makarna, mantı yapıyoruz. Günlük öğlen yemeği menüsü çıkarıyoruz. Çeşitli kurabiyeler, pasta ürünleriyle de ön planda olabilmek için emek sarf ediyoruz. Kafe bölümünde hizmet veriyoruz, gelen müşterilerimize günlük yemek olarak öğle yemeği çıkarıyoruz, çeşitli organizasyonlarını burada yapabilmeleri adına oluşum sağlıyoruz. Bir kahve içmeye, pasta yemeye geliyor müşterilerimiz. Dışarıdan siparişleri de hazırlayabiliyoruz. Ama asıl amacımız organize sanayi bölgesindeki firmaların erişte, makarna, çorba, mantı gibi ürünlerin tedariğini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin market ve mağazalardaki raflarda yer almak ve organize sanayi bölgesindeki firmaların ihtiyaçlarını sağlamak olduğunu sözlerine ekleyen Keskinkılıç; "Kıymetli valimizin bize sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda kadın olarak neler başarabildiğimizi göstermek ve ev hanımı olarak çok güzel ürünler ortaya çıkarıp hem topluma hem de aile bütçesine katkıda bulunmak hem de kendi gelişimimiz adına önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. İleride kooperatif olarak ismimizi bütün marketlerde, mağazalarda ismini duyurmak ve raflarda kendi üretmiş olduğumuz ürünlerle adımızı Türkiye’ye duyurmak için çaba gösteriyoruz. En başta buna ışık tutan ve bizlerin ufkunu açan kıymetli valimize, kaymakamımıza ve her türlü desteği sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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