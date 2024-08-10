Güneşten korunmayan ciltlerde hastalık riski

Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç, sıcak havalarda güneşe fazla maruz kalan kişilerde pişik ve mantar enfeksiyonunun sıkça görüldüğünü söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç, sıcak havalarla birlikte güneşin yan etkilerinin çok sık görülmeye başlandığını söyleyerek, "Bu süreç içerisinde güneşin yan etkilerini çok sık görüyoruz. Mümkün olduğu kadar güneşten korunmamız gerekiyor. Geniş ve siperlikli şapka, güneş gözlüğü ve en az 30 faktörlü güneş kremleri öneriyoruz. Bu kremleri dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürmek gerekiyor. 3 saatte bir de yenilememiz gerekiyor. Çocuklarda çok önemli. Özellikle ilk 2 yaş içerisinde yoğun güneş maruziyetine kalmaları erişkinlik sürecinde deri kanserine risk oluşturuyor. Çocuklar özellikle gölgede tutulmalı, saat 11 ile 3 arasında mümkün olduğu kadar dışarıya çıkarılmamaları gerekiyor" dedi.

Deriyi kapatan beyaz veya açık renkli pamuklu kıyafetler öneren Koç, "Bu dönemde sıcaklıklardan dolayı pişik şikayetiyle gelen hastalarımızda artışlar oldu. Özellikle boyun, koltuk altı, meme altları ve kasıklarda sıcaklamaya ve terlemeye bağlı şikayetler görüyoruz. Biz bunları önlemek için hastalarımıza sık sık ılık suyla duş almalarını öneriyoruz. Bazen bu pişiklerin üzerine mantar enfeksiyonu da çok ekleniyor. O zaman deride yaygın, halka halka döküntüler oluşuyor ve şiddetli kaşıntıyla seyrediyor. Böyle bir durumda da bir hastalarımıza mantar tedavisi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.