Gurbetçi çetesinde 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de gurbetçi kadınları araba ve evlilik vaadiyle dolandıran çete lideri ve bir kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gurbetçi çetesinde 2 kişi tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de gurbetçi kadınları araba ve evlilik vaadiyle dolandıran çete lideri ve bir kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gurbetçi kadınları evlilik vaadiyle dolandıran çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, çete lideri ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Hüseyin K. ve Bekir Can K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Mahkemeye sevk edilen diğer şüpheli şahıslar ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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