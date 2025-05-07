Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Böcek Oteli Projes

Bu sergi Özkar Özel Eğitim Uygulama okulunda gerçekleştirilecek. Okul bu etkinlikle, hem öğrencilere hem de topluma yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.Okul Müdürü Bülent Köseoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böcek otelindeki mantık şu: Dışarıda evsiz yaşayan böceklere bir ev edindirmek, onları ev sahibi yapmak. Bu da şuradan aklımıza geldi; 1-2 hissiyatı çocuğumuz ‘Bu böceklerin neden evi yok, neden dışarıda uçuyorlar?’ dedi. Onları mutlu etmek adına böceklere bir ev yapmaya karar verdik” dedi.

Devlet bünyesinde hizmet veren ve ilkokul ile ortaokul yaş grubundaki orta-ağır zihinsel engelli ile otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilere ücretsiz eğitim veren Özel Eğitim Uygulama Okulu, bu yıl altıncısını gerçekleştireceği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile dikkat çekiyor. Okulun amacı, öğrencilerini dış dünyaya açmak ve onları topluma tanıtmak.

Okul Müdürü Bülent Köseoğlu, “Biz burada çocuklarımıza eğitim verirken, çocuklarımızı dış dünyaya açmak, çocuklarımızı tanıtmak istiyoruz. Bir hedefimiz bu. Sosyal görünürlük sağlama da ilk hedeflerimizden biri. Bu amaçla Türkiye'nin diğer okullarında hangi projeler varsa, özel eğitim öğrencilerinin başvuracağı projeler mi değil mi, öncelikle bu niteliklerini araştırmaktayız. Bize uygun nitelikte bir proje ise bir adımsa, bu adımları hiç kuşkusuz birlikte atmaktayız,” sözleriyle eğitim anlayışlarını özetledi.

Bu anlayışla 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na başvurduklarını belirten Köseoğlu, başvuru sürecindeki tereddütleri şöyle anlattı: “Başvururken çeşitli tereddütler vardı. Ağır zihinsel engelli öğrenciler, ağır otizmli öğrenciler bilim fuarında ne işi var, acaba kabul olur mu, TÜBİTAK kabul eder mi? Ama biz ‘gayet de tabii kabul eder’ dedik. TÜBİTAK kabul etmese dahi bu süreçte yaşadığımız etkinlik adımları bizi geliştirecektir, farkındalık yaratacaktır diye düşündük. Bu akılla yola çıktık.”

TÜBİTAK’tan gelen geri dönüşün kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirten Köseoğlu, “TÜBİTAK’tan teşekkür telefonu aldık başvurumuz için. Çünkü diğer okulları da –ağır zihinsel, ağır otizmliler– cesaretlendirmek için Bakanlığın iyi örneklere ihtiyacı vardır” dedi.

Bu yılki projeler arasında yer alan “Böcek Oteli” projesinin çıkış noktasını ele alan Köseoğlu, “Böcek otelindeki mantık şu: Dışarıda evsiz yaşayan böceklere bir ev edindirmek, onları ev sahibi yapmak. Bu da şuradan aklımıza geldi; 1-2 hissiyatı çocuğumuz ‘Bu böceklerin neden evi yok, neden dışarıda uçuyorlar?’ dedi. Onları mutlu etmek adına böceklere bir ev yapmaya karar verdik” diye konuştu.

Ahşaptan oluşturulan yapıya şıra dediğimiz şekerli sıvılar dökerek böceklerin ilgisini bu alana çektiklerini belirten Köseoğlu, yapının kısa sürede böceklerin yuvası hâline geldiğini ve öğrencilerin bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Buradaki temel amacımız özel eğitimde çocukları rehabilite edebilmek, çocukları rahatlatmaktır. Tüm yaptığımız etkinliklerde bizim temel amacımız rehabilitasyondur. Bu anlamda da çocuğumuzun isteği yerine geldi, böceklerin de bir evinin olduğunu görmesi öğrenciyi rahatlattı,” diyerek projelerin arkasındaki temel yaklaşımı özetledi.