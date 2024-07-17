Gurbetçilere yüzde 10'luk esnaf indirimi

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, tatil için Kayseri’ye dönen gurbetçi vatandaşlara oda olarak alınan kararla yüzde 10’luk bir ’hoş geldin’ kampanyası yaptıklarını söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gurbetçi vatandaşlar tatil için memleketlerine dönmeye başladı. Kente gelen vatandaşlar esnafa can suyu olurken, ekonomiye de büyük katkıda bulunuyor. Çarşıda alışverişin canlanmasını sağlayan gurbetçi vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürüyor.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, oda olarak aldıkları kararla gurbetçi vatandaşlara kendilerine üye olan bütün işletmelerde yüzde 10’luk bir indirim yaptıklarını söyledi. Kampanyadan yerli vatandaşların da faydalanacağını aktaran Aydemir, "Yaz gelmesiyle sezonumuz başlıyor. Şimdi de gurbetçilerimiz geliyorlar. Biz de gurbetçilerimize bir ’hoş geldin’ kampanyası düzenleyerek, bütün işletmelerimizde lokanta, kafe, pastane, kafeterya, restoran ve kebapçılarda yüzde 10’luk indirimle karşılıyoruz. Bir ‘hoş geldin’ kampanyası düzenledik. Bu vesileyle hem yerli vatandaşımızı da kapsayıp, tüm vatandaşlarımızı da olsun diye düşündük. Kayseri’de yaşayan vatandaşlarımızı da ayırt etmeden onlar da bu kampanyadan faydalansınlar diye böyle bir kampanya yaptık. Ben bu kampanyamıza diğer meslek gruplarındaki esnaf kardeşlerimizi de davet ediyorum. Yaz boyunca fiyatları yüzde 10 indirerek, çarşımızı, ekonomimizi canlandırırız diye düşünüyoruz. Gurbetçilerimiz geldiklerinde ekonomimiz canlanıyor, çarşımız hareketleniyor. Gerçekten de onlara teşekkür ediyoruz. Onlar geldiklerinde hem heyecanlanıyoruz hem de yaptığımız işin hazzına varıyoruz" ifadelerini kullandı.

17 yıldır Belçika’da yaşayan gurbetçi vatandaş Ali Oflaz da uygulamanın iyi bir uygulama olduğunu söyleyerek, emeği geçen ilgililere teşekkür etti. Oflaz, uygulamanın gurbetçiler gittiğinde de devam etmesi yönünde temenni de bulundu.