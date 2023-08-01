Güven: 'Güneş enerjisi gelecek nesiller ve dünya için çok önemli bir konumda'

Ödül Solar Genel Müdürü Ahmet Güven; güneş enerjisinin gelecek nesiller ve dünya için çok önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Ödül Solar Genel Müdürü Ahmet Güven, Ödül Solar’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olan güneş enerjisinden elektrik üreten bir fabrika olduğunu söyleyerek, “Şirketimiz, temiz ve çevre dostu enerji üretimi misyonuyla 10 yıl önce kurulmuş olup, günümüzde enerji sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Deneyimli, alanında uzman mühendislerimiz ve operatörlerimiz ile sektördeki gelişmeleri üretime sürecine adapte ediyoruz. Bu sayede dünya standartlarında güneş panelleri üretimi yaparak hem bireysel hem de endüstriyel müşterilerimize çevre dostu enerji çözümleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini kaydeden Güven, “Güneş enerjisinin popülaritesinin hızla artmasının birkaç nedeni var. Öncelikle, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre kirliliği gibi çevresel sorunlar, insanların daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmelerini teşvik ediyor. Güneş enerjisi, çevre dostu ve sınırsız bir kaynak olduğu için bu talebi karşılıyor. Ayrıca, teknolojideki ilerlemeler sayesinde güneş panellerinin verimliliği artıyor ve maliyetleri düşüyor. Bu da güneş enerjisi yatırımlarını daha çekici hale getiriyor. Son olarak, enerji güvenliği konusu da önemli bir faktördür. Ülkeler, dışa bağımlılıklarını azaltmak ve enerji tedarikini çeşitlendirmek için güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yöneliyorlar” dedi.

Firmanın güneş enerjisi endüstrisine en büyük katkısının yüksek kaliteli ve verimli güneş panelleri üretmesi olduğunun altını çizen Ahmet Güven, “Ar-Ge ve Ur-GE ekibimiz sürekli olarak yeni teknolojiler ve üretim süreçlerini geliştirmeye odaklanarak müşterilerimize en iyi ürünleri sunmaya çalışıyor. Aynı zamanda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümler sunarak onların enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Gelecekteki hedeflerimiz oldukça iddialı. Öncelikle, üretim kapasitemizi artırmak ve ürün yelpazemizi çeşitlendirmek istiyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve dünya genelinde daha fazla müşteriye ulaşmak için uluslararası alanda da büyümeyi hedefliyoruz. Ayrıca, enerji teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, enerji çözümlerimizi daha etkili ve verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Güneş enerjisi kullanımına geçmek isteyenlere öncelikle çevre bilincinin ve enerji tasarrufunun önemini vurgulamak istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevremizi koruyabilir ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Ayrıca, güneş enerjisi yatırımlarının uzun vadede ekonomik ve çevresel açıdan da avantaj sağladığını unutmamalıyız. Devlet teşviklerini takip ederek ve uzmanlardan danışmanlık alarak güneş enerjisi sistemleri kurmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreye katkı sağlamak için harika bir adımdır. Gelecekte güneş enerjisi endüstrisindeki rolümüzü daha da büyüterek, temiz enerji alanında önemli bir oyuncu olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.