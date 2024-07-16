'Güven ortamı devam etsin, sağduyu hakim olsun'

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dernek Başkanı Ahmet Taş, geçtiğimiz haftalarda Kayseri'de yaşanan Suriyelilerin ev işyerlrine yönelik yapılan saldırılar ve ve son durumla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

'30 Haziran akşamı Melikgazi ilçesi Danişment Gazi Mahallesinde başlayan daha sonra Osmanlı Selçuklu ve Küçük Mustafa mahallelerinde devam eden, sonraki günlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye,Fevzi Çakmak, Kılıçaslan, Yeşil Mahalle ve Argıncık ta devam eden, şehrimizde yaşayan Suriyeli muhacirlere yönelik provokatif saldırılar, Kayseri Valiliği ve Emniyet güçlerinin gayretleri ile hamdolsun durma noktasına geldi. Evleri iş yerleri zarar gören, arabaları yakılan ya da tahrip edilen, korkudan evlerine kapanan Suriyeli Muhacirler, evlerinden çıkıp zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya, yakılıp yıkılan ev, iş yeri ve arabaları için Kayseri valiliğimize hasar tespit dilekçeleri vermeye başladılar.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;

1) Bu ortamın oluşmasında emeği geçen Kayseri valiliğimize Emniyet birimlerimize ve sivil toplum kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.

2) Büyük bölümü Sabıkalı ve provoke edilmiş gençlerden oluşan saldırganların taşlı sopalı saldırılarında yaralanan güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz.

3) Barış Huzur ve hayır şehri Kayseri’mize saldırılarda zarar gören Suriyeli muhacirlere ve Kayseri halkımıza Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

4) Saldırıya uğrayan mahallelere yaptığımız ziyaretlerde, provokatörler tarafından tahrik edilmiş bazı gençlerin, Suriyeli muhacir esnaftan haraç istediği ve tehdit ettiği şikayetlerine muhatap olduk. Şehrimizin huzur ve güvenine emanet ettiğimiz emniyet birimlerimizin mutlaka bu şikayetlerin üzerine giderek failler hakkında gerekli işlemleri yapacağını sabırla bekliyoruz

5) Suriyeli muhacirlerin yaşadığı bazı mahallelerde evinden çıkamayan muhacirlere yardım engellenmesi, çocukları için süt ve ihtiyaç alımlarının engellenmesi yönünde, bazı provokasyonlar olduğu şikayetlerini de şahit oluyoruz. Bu durumun ortadan kaldırılması için güvenlik güçlerimizin gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz.

6) Şehrimizde yaşayan yerli yabancı tüm insanların huzur ve güven içinde bir hayat yaşaması, devletimizin görev ve sorumluluğu altındadır. Bu ortamın provoke edilerek, kandırılmış iki adım sonrasını hesabını yapamayan gruplarca tahrip edilmesine, asla izin verilemez.

7) Şehrimizde güven ortamının sağlandığının isbatı adına Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapacakları ziyaretler, Basın yayın yolu ile Sivil toplum ve Halkla toplantılar yaparak moral vermelerini bekliyoruz.

8) Şehrimizde yerlisi ve yabancısı ile huzurlu, hakka hukuka dayalı bir toplum hayatının tesisi için, başta Valimiz ve Emniyet birimlerimiz olmak üzere yerel yöneticilerimiz ve sivil toplum kurumlarımızın, Oda ve meslek kuruluşlarımızın, birlik ve dayanışma içinde olması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen Şehrimizin hayırsever, birlikte yaşama kültürü olan Hakka Hukuka saygılı imajına sahip çıkmak için yönetici ve sivil toplumu ile el ele vererek kınayıcıların kınamsından korkmadan çalışmamız gerektiğine inanıyor,yaşanan acı olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle, Geçmiş olsun Kayseri diyoruz.'

