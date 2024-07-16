YKS sonuçları açıklandı

Öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları bu sabah açıklandı. 

YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 YKS sınavı, bu sabah açıklandı. 3 milyon üniversite adayının girdiği YKS sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek. 3 milyondan fazla üniversite adayının girdiği 2024 YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden görüntülenebilecek.

YKS’de dereceye giren öğrenciler de belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un bildirdiği birinciler ise şu şekilde oldu;
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize; Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

Üniversite hayali kuran öğrenciler tercihlerini YKS 2024 Tercih Kılavuzu’nun açıklanmasının ardından yapabilecek. Geçtiğimiz yıl, 20 Temmuz’da sonuçlar açıklanmış, 27 Temmuz’da ise tercih işlemleri başlamıştı.

Haber Merkezi

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