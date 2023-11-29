Güven Timleri Emniyet için Her Yerde

Kayseri'de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 24 aranan şahıs yakalandı.

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  • 29.11.2023 16:59
  • Güncelleme: 29.11.2023 17:35
Güven Timleri Emniyet için Her Yerde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 24 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 20-27 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 24 aranan şahıs yakalanırken, 3 uyuşturucu madde olayına müdahale edildi.

Öte yandan ekipler 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabancaya da el koydu.

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İHA

Kayseri Gündem
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