Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

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  • 07.11.2023 12:02
  • Güncelleme: 07.11.2023 12:02
Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 7 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantı öncesinde gündemi değerlendiren Başkan Özdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Özdoğan şunları söyledi:

“7 Ekim’den itibaren İsrail’in Gazze’ye savaş adı altında yürüttüğü katliamı ve soykırımı maalesef görüyoruz. Bu konuda batının ve Amerika’nın İsrail’in kendini koruma hakkı var dese de bu korumanın çok sınırları aştığını ve batı ülkelerinin vatandaşları tarafından da dünya genelinde protesto edildiğini görüyoruz. Çocukların, kadınların öldürüldüğünü, hastanelerin bombalandığını, mülteci kamplarının ve sığınma alanlarının hedef alındığını maalesef görüyoruz. Gazze’ye yapılan yardımların artırılması gerektiği hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini yinelemek istiyorum. Biz Gazze’ye bilinenden de görülenden daha fazla yardım yapıyoruz. Türkiye, bütün dünyadaki mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin burada da mazlum halkın Gazze insanlarının sesi olduğunu bir kere daha yineliyoruz. Rabb’im inşallah tez zamanda oradaki acıların da dinmesini bizlere görmeyi nasip eder.”

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısının gündeminde bulunan 3 asıl ve 4 ek gündem maddesini görüşerek oy birliğiyle kabul etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

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