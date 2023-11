KAYMEK'ten 3'üncü Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışmalarının 3’üncüsünü düzenliyor.

11 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlediği kitap okuma yarışmalarını yenileri ile sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği yarışmalarla kitap okumayı teşvik etmenin yanı sıra bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladığı Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan yarışmalarının 3’üncüsünü düzenliyor.

İki kitap toplam 24 bin TL ödül

KAYMEK’in kitap okuma yarışmasında kitapseverler Nazan Bekiroğlu imzalı Yusuf ile Züleyha ve Tağrık Buğra imzalı Osmancık kitaplarının biri ya da her ikisini seçerek yarışmaya katılabilecek. Her kitap için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Aralık Pazar olarak belirlendi. Yarışma sonuçlarına göre her kitap için birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül verilirken 5 kişiye de mansiyon olarak termos kupa hediye edilecek.

Kitap okuma yarışması hakkında detaylı bilgiye 0352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek kitapseverler, kayıt için www.kaymekyarisma.com internet adresini ziyaret edebilecek.