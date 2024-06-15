İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etti, cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı
Kayseri GündemEditör

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etti, cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Sivas’tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul’da bayram öncesi caddeler ve sokaklar boş kalmış, trafik rahatlamıştı. İstanbul’un yanı sıra gurbette yaşayan Sivaslılar, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas’a geldi. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı. Bayram alışverişi için Sirer Caddesi’nde esnaflar tezgâh açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Sivas’ın nüfusunun oldukça arttığını söyleyen Şeyma Keleş, “Sivas bayağı yoğun ve kalabalık. İstanbul’dan, yurt dışından gelenler çok. Bizim de İzmir’den, İstanbul’dan gelen yakınlarımız var” ifadelerine yer verdi.

Sivas’ta her yıl bayram öncesi yoğunluğun olduğunu dile getiren Ramazan Kılıç, “Kalabalığın olması bir yönden iyi, bir yönden kötü. Trafikte, lokantalarda ve mağazalarda ciddi bir yoğunluk var. Genel itibariyle bir hareketlilik var. Bir yerden diğer yere gitmek istediğimizde zorlanıyoruz” diye konuştu.

İHA
Kayseri Gündem

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