Hacılar'da Bilal Özdoğan kazandı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39,04'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kayseri’nin Hacılar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39,04’ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi.
Sandıkların tamamının sayıldığı Hacılar ilçesinde oyların yüzde 39,04’ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan, belediye başkanlığına seçildi. Sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Bünyamin Geçgil yüzde 33,93, Bağımsız Aday Serdar Günek yüzde 8,83, Saadet Partisi Adayı Osman Palaz yüzde 6,37, CHP Adayı Kadir Adanır yüzde 4,22 oy aldı.