Özvatan'da Halit Demir yeniden başkan seçildi
Özvatan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı Halit Demir yeniden başkan seçildi.
Özvatan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı Halit Demir yeniden başkan seçildi.
Özvatan ilçesinde sandıkların yüzde 100’ü açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre çıkan sonuç şu şekilde:
"MHP Adayı Halit Demir 2 bin oy, İYİ Parti Adayı Halil İbrahim Çağrı 263 oy, Saadet Partisi Adayı İrfaniye Almaz 258 oy, Büyük Birlik Partisi Adayı Ersim Bingöl 134 oy, Yeniden Refah Partisi Adayı Ali Çomuk 132 oy, diğer adaylar 75 oy."
İHA