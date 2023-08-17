Hacılar'da birlik ve beraberlik etkinlikleri başladı
Hacılar Belediyesi Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri Başladı.
- 17.08.2023 18:50
- Güncelleme: 17.08.2023 18:50
Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda 17-18-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Hacılar Belediyesi Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında saat 17:00’da Spor A.Ş., etkinlikleri yapıldı. Saat 20:45’te ise Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Konseri düzenlenecek.
1ha
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