Hacılar'da Hayvan Güvenliği ve Kamu Düzeni İle İlgili Önemli Uygulamalar

Son dönemde bazı bölgelerde sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiği olayların yaşanması, bu çalışmaların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyenin ekipleri, sahipli ya da sahipsiz tüm köpekleri toplayarak, ilçenin güvenliğini sağlamak adına tavizsiz bir yaklaşım sergiliyor.

Konu ile ilgili yapılan uyarılarda, evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını sokağa bırakmamaları gerektiği vurgulanıyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sokağa bırakılan hayvanlar için idari para cezası ve hapis cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanabiliyor.

Ayrıca, ilçede kullanılan tuzaklı kafeslerin açılması sonucu da hayvanların serbest bırakılması, tehlikeli ve yasadışı bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu tür müracaatlar için Hacılar Belediyesi, 7 gün 24 saat hizmet veren bir iletişim hattı oluşturmuş durumda. Vatandaşların, kafeslere tuzağa düşen köpeklerle ilgili sorun bildirimlerini bu hat üzerinden yapabileceği belirtiliyor.

Belediye yetkilileri, ilçe halkından bu tür olumsuz durumlarla karşılaştıklarında araç plakalarını ve mümkünse görüntülü kayıtları yetkililere iletmelerini istiyor. Kamu düzeninin sağlanmasının önemine dikkat çekilerek, Hacılar’da güvenliğin her şeyin önünde tutulduğu ifade ediliyor.