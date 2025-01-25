  • Haberler
  • Gündem
  • Hacılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hacılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir can aldı. Beğendik Mahallesi Durlar Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan S.E.'den haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde S.E.'yi hareketsiz halde buldu.

Hacılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

 Durumu hemen yetkililere bildiren yakınları, sağlık ekiplerinin hızla olay yerine gelmesini sağladı.

Karbonmonoksit Gazı Can Aldı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, S.E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, S.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, karbonmonoksit zehirlenmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları soba ve ısıtıcı kullanımı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Cıngı, 'Erciyes'i tarih sahnesi içerisinde seyrettik'
Milletvekili Cıngı, “Erciyes’i tarih sahnesi içerisinde seyrettik"
Dar Alan uygulaması 745 şahıs sorgulandı
Dar Alan uygulaması; 745 şahıs sorgulandı
Yazar Uğur Batı: 'Bu belgesel Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş'
Yazar Uğur Batı: “Bu belgesel Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş”
Arkeolog Kulakoğlu'ndan Erciyes Belgeseline övgü
Arkeolog Kulakoğlu’ndan Erciyes Belgeseline övgü
Belgesel Yapımcısı Tekatlı: 'Bugün burada bir fitili ateşledik'
Belgesel Yapımcısı Tekatlı: “Bugün burada bir fitili ateşledik”
Başkan Büyükkılıç, 'Erciyes Kayserimizin marka değerlerinden birisidir'
Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kayserimizin marka değerlerinden birisidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!