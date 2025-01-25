Hacılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Durumu hemen yetkililere bildiren yakınları, sağlık ekiplerinin hızla olay yerine gelmesini sağladı.

Karbonmonoksit Gazı Can Aldı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, S.E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, S.E.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, karbonmonoksit zehirlenmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları soba ve ısıtıcı kullanımı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.