Kaldırımdaki antika eşyaları alan şahıs kameralardan kaçamadı
Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkan önünde duran antika eşyaları alan şahıs güvenlik kameralarından kaçamadı.
Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir şahıs bir dükkanın önünde duran antika eşyaları çaldı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkan sahibi, eşyalarının kaybolduğunu fark etti ve hemen polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarındaki görüntüler de inceleme altına alındı.