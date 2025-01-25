  • Haberler
  • Asayiş
  • Kaldırımdaki antika eşyaları alan şahıs kameralardan kaçamadı

Kaldırımdaki antika eşyaları alan şahıs kameralardan kaçamadı

Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkan önünde duran antika eşyaları alan şahıs güvenlik kameralarından kaçamadı.

Kaldırımdaki antika eşyaları alan şahıs kameralardan kaçamadı

Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir şahıs bir dükkanın önünde duran antika eşyaları çaldı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkan sahibi, eşyalarının kaybolduğunu fark etti ve hemen polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarındaki görüntüler de inceleme altına alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Cıngı, 'Erciyes'i tarih sahnesi içerisinde seyrettik'
Milletvekili Cıngı, “Erciyes’i tarih sahnesi içerisinde seyrettik"
Dar Alan uygulaması 745 şahıs sorgulandı
Dar Alan uygulaması; 745 şahıs sorgulandı
Yazar Uğur Batı: 'Bu belgesel Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş'
Yazar Uğur Batı: “Bu belgesel Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş”
Arkeolog Kulakoğlu'ndan Erciyes Belgeseline övgü
Arkeolog Kulakoğlu’ndan Erciyes Belgeseline övgü
Belgesel Yapımcısı Tekatlı: 'Bugün burada bir fitili ateşledik'
Belgesel Yapımcısı Tekatlı: “Bugün burada bir fitili ateşledik”
Başkan Büyükkılıç, 'Erciyes Kayserimizin marka değerlerinden birisidir'
Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kayserimizin marka değerlerinden birisidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!