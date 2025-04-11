Hacılar'da Modern Yaşam Alanları İçin Yeni Proje Başladı
Hacılar Belediyesi, ilçede modern ve güvenli yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda yeni bir projeye adım attı. Toplamda 6.000 metrekarelik kapalı alana sahip 4 blok konut ile 46 dükkân ve ofisin inşaatı için çalışmalar resmen başladı.
18 Mart 2025 tarihinde yapılan ihale sonucunda, projeyi üstlenen firma yer teslimini alarak inşaat sürecini başlattı. Projenin tamamlanma süresi yer teslimi tarihinden itibaren 400 gün olarak belirlendi.
Yetkililer, bu projeyle birlikte Hacılar’ın daha modern iş merkezlerine kavuşmasının yanı sıra, bölgede ekonomik hareketliliğin de artacağını vurguladı. Yapılacak konutların ve ticaret merkezinin, kentsel dönüşüm sürecine de önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.
Proje, hem yerel halkın ihtiyacını karşılamak hem de ticari yaşamı canlandırmak amacıyla tasarlandı. Hacılar’ın geleceği için sürdürülecek bu yatırımların, bölgenin ekonomik yapısına önemli katkılar sunması bekleniyor.
Hacılar Belediyesi, vatandaşlara sadece konut değil, aynı zamanda modern yaşam alanları ve ekonomik fırsatlar sunmayı hedefliyor.