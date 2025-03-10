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  • Kayseri Kariyer Merkezi'nden İstihdam Atağı: Şubat Ayında 222 Kişiye İş Kapısı

Kayseri Kariyer Merkezi'nden İstihdam Atağı: Şubat Ayında 222 Kişiye İş Kapısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam odaklı çalışmaları meyvelerini veriyor. Kayseri Kariyer Merkezi, Şubat ayında 222 kişinin iş bulmasına aracılık ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri Kariyer Merkezi'nden İstihdam Atağı: Şubat Ayında 222 Kişiye İş Kapısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, şehirdeki istihdam sorununa çözüm üretmek amacıyla kurulan merkez, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak iş arayanlara umut oluyor.

Kariyer Merkezi, geçtiğimiz ay 542 başvuru alırken, 231 ilan ve 445 işçi talebini değerlendirdi. Bu süreçte, 30 binin üzerinde SMS ile iş arayanlar bilgilendirilerek doğru işlere yönlendirilmeleri sağlandı.

Kayseri Kariyer Merkezi'nin bu başarısı, yerel yönetimlerin istihdam konusundaki kararlılığını ve iş birliği sayesinde elde edilen olumlu sonuçları gözler önüne seriyor. Merkez, ziyaretlerini sürdürerek daha fazla kişiye ulaşmayı ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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