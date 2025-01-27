Hacılar'da renkli yarıyıl tatili

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Yarıyıl tatilini çocuklarımız için dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada, sevimli maskotların ve muhteşem gösterilerin yer aldığı Anka Düşler Sirki’yle çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattık. Onların mutluluğunu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Eğlenceli gösteriler ve maskot karakterlerin çocuklarla buluştuğu etkinlikte, salondaki coşku ve kahkaha eksik olmadı. Başkan Özdoğan, çocukların tatil boyunca keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan diğer etkinliklerin de süreceğini belirterek, “Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde sinema, tiyatro ve sirk gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı ve ebeveynlerimizi güzel anılar biriktirmesi için etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören “Anka Düşler Sirki”, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunarken, çocuklar ve aileleri mutlu bir gün geçirdi. Başkan Özdoğan, bu tür etkinliklerle Hacılar’da sosyal ve kültürel yaşamı daha da canlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.