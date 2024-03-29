Hacılar'da TOKİ çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin Hacılar İlçesi’nde gerçekleştireceği 547 konutluk proje için çalışmalar başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alandaki incelemelerin ardından, ilçenin beklediği projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini ve yüklenici firma tarafından teknik ekibin çalışmaya başladığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin Hacılar İlçesi’nde gerçekleştireceği 547 konutluk projede yüklenici firma yetkilileri teknik ekipleriyle birlikte çalışmalara başladı. İlçedeki konut ihtiyacını karşılamak için geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaların meyvesi olan ihale, 5 Mart’ta sonuçlandı. Yüklenici firma tarafından yapılan teklifin uygun bulunmasıyla birlikte Hacılar’da çalışmalara başlandı. Yolların düzenlenmesi ve inşaat işlerinde çalışacak ekiplerin konaklayacağı alanlar için gerekli ön çalışmalar, teknik ekipler tarafından başlatıldı.

İlçedeki TOKİ çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Kentsel dönüşüm ve TOKİ alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüklenici firmamız, 5 Mart’ta yapılan ihalede verdiği en uygun teklifle sözleşme imzaladı. Firmamızın teknik ekibi geçtiğimiz hafta itibariyle alandaki çalışmalarına başladı. Yüklenici firmamız hem kodlama çalışmaları, hem yolların düzenlenmesi, hem de çalışacak ekibin konaklayacağı alanların planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürüttüğümüz ve Hacılarımız için önem arzeden bu projemiz, 547 dairelik TOKİ ve üçüncü etabımızın 500 günlük süre içerisinde tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmesinin ardından sonlanacak. Teknik ekibe ve firmaya başarılar diliyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlçemize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlanır" dedi.