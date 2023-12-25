Hacılar Erciyesspor: 1- Yozgat Bozokspor: 2

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 2-1 kazandı.

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  • 25.12.2023 08:58
  • Güncelleme: 25.12.2023 08:58
Hacılar Erciyesspor: 1- Yozgat Bozokspor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan

Hakemler: Hasan Uyduran, Mustafa Sert, Ali Rıza Güçlü

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler (Dk.82 Hakan Albayrak), Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Mustafa Yerli, Yasin Turgutalp, Ahmet Zekeriya Kartal (Dk.71 İlkay Kartal), Tolgahan Alan (Dk.90 Ertaç Bağcı), Bora Barlas, Enes Kılıç, Yusuf Karaboğa

Yozgat Bozokspor: Mücahit Atalay, Emin Altunay (Dk.79 İsmail Çetin), Ahmet Üner, Tolga Alaca, Caner Taşkıran (Dk46 Ahmet Aktaş), Serhat Mermer (Dk.79 Emre Babuşcu), Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Ekrem Sütçü (Dk.85 Oğuzhan Yazıcı), Koray Öz, Kemal Koçak (Dk.46 Emre Adiloğlu)

Goller: Yusuf Karaboğa (Dk.74) (Hacılar Erciyesspor) Ahmet Üner (Dk.60 ve 61) (Yozgat Bozokspor)

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İHA

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