Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip, Futsal Takımı Kayseri'de Birinci Oldu
Kayseri Yıldızlar Futsal Turnuvası'nda Kayseri birincisi olan Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Futsal Takımı, başarılarını Hacılar Belediyesi'nde kutladı. Ziyarete takımın antrenörleri Ömer Faruk Ocak ve Şahin Kabul eşlik etti.
Genç sporcular, elde ettikleri başarıyla Hacılar'a büyük bir gurur yaşattı. Kayseri'de 64 takım arasından birinci olan takım, bölge turnuvasında Ankara ve Niğde takımlarını yenerek yarı finale yükseldi. Takım, Yozgat'ta düzenlenecek yarı final müsabakalarında Ankara, Samsun, Aksaray, Giresun ve Bursa takımlarıyla karşılaşacak. Yarı finali geçen ekipler, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.
Takım antrenörü Ömer Faruk Ocak, sporcularının motivasyonunu artıran desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.