Hafif Ticari araç kar temzleyen İş Makinesine Çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri-Malatya yolu Kuruköprü mevkiinde, bir hafif ticari aracın iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
H.D. yönetimindeki 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç, H.I. idaresindeki Talas Belediyesi'ne ait yol temizleme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü H.D. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi de yaralandı.
Acil Müdahale ve Tedavi
Olay yerine hızlıca sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı H.D. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, diğer yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.
Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve trafiğin düzenli akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.