Hafif ticari araçla çarpışan işçi servisi tarlaya girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan işçi servisinin tarlaya uçması sonucu servisin camından fırlayan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak’ta meydana gelen kazada E.A. idaresindeki 38 P 2229 plakalı Isuzu marka işçi servisi, A.E.E. idaresindeki 38 ACA 719 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada servisin camından fırlayan Ercan T. ile 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Ercan T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan işçi servisi ve hafif ticari araç çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.