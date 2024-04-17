Erdoğan: 'Biz bitti demeden bitmez!'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, "Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Gerekli değişimi yaparız. Biz bitti demeden bitmez" dedi. Muhalefetin 'yerel iktidar olduk' söylemine sert tepki gösteren Erdoğan "Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin Filistin davasındaki duruşunu hatırlatan Erdoğan, "Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir.. Kuvayi Milliye neyse Hamas odur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası düzenlenen ilk AK Parti grup toplantısına katıldı. Erdoğan, seçimlerin ülke genelinde huzur ve sükunet içinde gerçekleştirilmesinden memnun olduğunu belirterek, "Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde birkaç müessif hadise dışında hamdolsun seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, yurdumuzun 4 bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının, seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen, demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu, hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkemize, milletimize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.