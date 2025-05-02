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Hafızlık Bölge Yarışmasında Erü İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Birinci Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi Mayem binasında 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesi Hafızlık Final Yarışmasında Fakültemizi temsil eden Ahmad Zia Mohammadi isimli öğrencimiz bölge birincisi olmuş ve Türkiye finaline girmeye hak kazanmıştır.

Hafızlık Bölge Yarışmasında Erü İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Birinci Oldu

Yarışma jürisi, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Özüdoğru, Dini İhtisas Merkezi’nden Rıfat Börekçi, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğr. Görev. Abdülhekim Ağırbaş, Çankaya Müftülüğü’nden Yasin Bedir ve Hasan Baytar, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğr. Görev. Ahmet Açık’tan oluştu. Jüri başkanı Doç. Dr. Ağırbaş, yarışma kuralları ve kriterlerini katılımcılara aktardı.

Yarışma; kura ile belirlenecek üç hafızlık sorusu, tecvit ve anlam bilgisi soruları, anlam bilgisinin içinde tevkit soruları olmak üzere hazırlandı. Her bir soru için katılımcılara beşer dakikalık süre tanındı; okunma üslubu olarak hadr ve tedvir usullerinden biri tercih edildi. 

Birinci Ahmad Zia Mohammad'in ödülünü Prof. Dr. Ali Osman Kurt takdim etti.

 

Haber Merkezi

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