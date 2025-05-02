Bir dilim pastırma 35 TL oldu

Kayseri’de pastırmacılık yapan Serkan Özkara, pastırma ve sucuk fiyatları hakkında bilgiler verdi. Pastırmacı Özkara: “Kayseri’de iyi sucuk almak isteyenler için; iyi bir etten yapılmış kaliteli sucuk fiyatı 600 TL üzerinde başlar 1300 TL’ye kadar gider. Pastırmada ise, en iyi olan pastırma 2100 TL’den başlayarak aşağı doğru 1700 TL’ye kadar düşer. Geçen seneye bakarak fiyatlarda fazla bir artış yok, ondan önceki senelerde bir anda atağa geçti ama geçen sene ile bu sene arasında yüzde 30 yüz 40 gibi bir artış var. Bizim pastırma ve sucukta kış mevsiminde daha canlı geçiyor. Malum kış yiyeceğidir. Yazın ise şehir dışından ve yurtdışından gelen vatandaş hareketlilik sağlıyor. Pastırmanın artık sezonu kalmadı her ay iş yapabiliyoruz. Şuan satışlarımız kurban bayramından dolayı mayıs ve haziran aralığında sakin geçer” ifadelerini kullandı.