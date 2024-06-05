Hafta sonu yağış etkili olacak
Kayseri'de ısınan havayla başlayan hafta yağışlı geçecek. Meteoroloji'nin verilerine göre 7 Haziran Cuma günü dahil olmak üzere hafta sonu yağışlı geçecek.
Yeni haftaya hava sıcaklıklarının yükselişiyle başlayan Kayseri’de hafta sonu yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük verilerine göre 7 Haziran (Cuma) gününden itibaren hafta sonu yağışlı geçecek.
Meteoroloji’nin verilerine göre Kayseri'de 5 günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde olacak;
5 Haziran Çarşamba: 33 derece Güneşli,
6 Haziran Perşembe: 34 derece Parçalı Bulutlu,
7 Haziran Cuma: 31 derece Yağmurlu,
8 Haziran Cumartesi: 30 derece Yağmurlu,
9 Haziran Pazar: 27 derece Yağmurlu.